ГИК Литвы сняла неприкосновенность с Р. Малинаускаса в деле о коррупции судей

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Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы в четверг лишила правовой неприкосновенности мэра города Друскининкай Ричардаса Малинаускаса в деле о коррупции судей.

По просьбе прокуроров также снята неприкосновенность с его советника Айвараса Кадзяускаса.

Решение было принято по общему согласию.

Прокурор Мартинас Йовайша просил рассмотреть вопрос на закрытом заседании, однако было договорено не обнародовать содержание обращения прокуроров и решение принять публично.

Правоохранители подозревают, что взятки имели место в так называемом деле об усадьбе Виюнелес.

«В рамках проходящего сейчас досудебного расследования собрано достаточно данных, позволяющих подозревать, что Р. Малинаускас и другое лицо участовали в преступных деяниях», – заявил прокурор журналистам.

Он также сказал, что сейчас не может ответить на вопрос, будет ли Р. Малинаускас задержан.

«Согласно выданному сегодня разрешению, которое лишает неприкосновенности, правовые ведомства получают правом задержать его или обратиться в суд, с тем, чтобы это было сделано, но я не могу комментировать», – сказал М. Йовайша.

Он подтвердил, что подозрения связаны со взяточничеством, но не комментировал размер взятки, о которой идет речь.

У Р. Малинаускаса была неприкосновенность как у кандидата в мэры Друскининкай. Он участвует в выборах с общественным комитетом «За Друскининкай с Р. Малинаускасом».

По законам кандидат на муниципальных выборах без согласия ГИК не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован и подвергнут другому ограничению свободы.

BNS