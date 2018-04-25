ГИК Литвы завершает регистрацию участников кампании президентских выборов

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Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы в понедельник завершает регистрацию участников политической кампании президентских выборов.

Не зарегистрированные участниками политкампании не смогут подавать заявительные документы для возможности баллотироваться.

К этому моменту участниками политкамании зарегистрировались 14 человек, однако парламентарий Аушра Мальдейкене уже заявила, что покидает предвыборную борьбу.

Они будут зарегистрированы кандидатами, если соберут не менее 20 тыс. подписей избирателей в их поддержку. Подписи можно собирать до 28 марта.

Президентские выборы состоятся в мае этого года.

BNS