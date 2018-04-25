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Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы решила, что «аграрии» ничего не нарушили, раздавая детские национальные костюмы, пошитые на средства предприятий лидера партии Рамунаса Карбаускиса.

За такие выводы проголосовали пять членов ГИК, столько же членов ГИК было против, решающим оказался голос проголосовавшей за подготовленные рабочей группой комиссии выводы председателя ГИК Лауры Матийошайтите.

Собранный ГИК материал также будет передан Генпрокуратуре и Госналоговой инспекции (ГНИ). Они должны дать оценку, не нарушены ли положения законов о выделении помощи, получении средств и их использовании.

В выводах рабочей группы констатировано, что проект «Подарки детским садам Литвы по случаю столетия восстановления Литовского государства» финансировался по решению председателя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Р. Карбаускиса, средства выделили связанные с ним предприятия.

В выводах говорится, что проекты неправительственных организаций, в реализации которых участвуют практически исключительно члены одной политической партии и связанные лица, «обладают некоторыми признаками политической рекламы и создают для общества обоснованные предпосылки расценивать такие проекты как политическую рекламу, распространением которой пропагандируется политическая партия».

Рабочая группа ГИК установила, что 79% участвовавших в проекте национальных костюмов лиц были связаны с «аграриями».

Однако рабочая группа ГИК нарушения не усмотрела, потому что не установлены случаи, когда при проведении проекта в жизнь — предоставление национальных костюмов детским садам — напрямую пропагандировалась бы ЛСКЗ или связанные с ней лица, велась бы агитация голосовать на предстоящих выборах.

Вместе с тем рабочая группа отметила, что костюмы раздавались не во время политической кампании.

ГИК в середина марта начала проверку в связи с предоставлением ЛСКЗ вероятно незаконной помощи, когда выяснилось, что пошитые фондом «Давайте просвещать детей» на средства предприятий Р. Карбаускиса детские национальные костюмы раздают парламентские «аграрии» и их помощники. В начале этого года в самоуправлениях страны было роздано в общей сложности 18 тыс. детских национальных костюмов.

Руководство фонда «Давайте просвещать детей» (его учредители — певец Андрюс Мамонтовас и лидер ЛСКЗ Р. Карбаускис) указало, что на акцию с национальными костюмами, два принадлежащих Р. Карбаускису предприятия — Agrokoncernas и Agrokoncerno grudai, выделили более 500 тыс. евро.

BNS