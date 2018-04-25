ГИК не находит достаточно людей для работы в избирательных комиссиях

Главная избирательная комиссия (ГИК) и Министерство юстиции не находят достаточно людей, которые могли бы работать 3 марта в избирательных комиссиях на участках во время выборов в самоуправления. Считается, что во всей стране не хватает более 100 человек. Многие из тех, кто раньше работал в таких комиссиях, в 2019 году сами будут участвовать в выборах, другие не согласились на небольшой заработок, сообщает LRT.
Председатель Аникщяйского избирательного округа Янина Кулишене вместе со своими коллегами обеспокоена. В ее округе в 35 участках по-прежнему нехватает четырех членов комиссии, которые бы отвечали за выборы, а многие в этих комиссиях будут работать впервые.
«Партии предлагают своих кандидатов, но не у всех партий есть кандидатуры для каждого участка избирательной комиссии. Сейчас, когда, формируются списки на выборы в самоуправления, многие, возможные представители партий попали в избирательные списки, и эти комиссии просто исчезают из районов », — говорит Я. Кулишене.
С подобными трудностями ГИК сталкивается не первый год. Чаще всего потому, что почасовая оплата членов комиссий достигает всего нескольких евро. В 2019 году обычный член комиссии за час заработает 4,33 евро, а председатель – почти 5,5 евро. По словам министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса тот факт, что в этом году оплата была повышена, ситуацию не изменило.
По словам министра, он сам поедет в регионы и будет призывать людей стать членами комиссии. Не позднее начала следующей недели уже якобы должны быть представлены все кандидаты на работу в избирательных комиссиях на участках.