ГИК не находит достаточно людей для работы в избирательных комиссиях

Председатель Аникщяйского избирательного округа Янина Кулишене вместе со своими коллегами обеспокоена. В ее округе в 35 участках по-прежнему нехватает четырех членов комиссии, которые бы отвечали за выборы, а многие в этих комиссиях будут работать впервые.

«Партии предлагают своих кандидатов, но не у всех партий есть кандидатуры для каждого участка избирательной комиссии. Сейчас, когда, формируются списки на выборы в самоуправления, многие, возможные представители партий попали в избирательные списки, и эти комиссии просто исчезают из районов », — говорит Я. Кулишене.