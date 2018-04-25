ГИК рассмотрит жалобы «аграриев» и П. Гражулиса из-за высказываний президента о премьере

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Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы рассмотрит жалобы Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и парламентария Пятраса Гражулиса по поводу высказываний президента Дали Грибаускайте о премьере Саулюсе Сквярнялисе.

И «аграрии», и П. Гражулис обвиняют президента Д. Грибаускайте в проведении агитации в период ее запрета — во время второго тура выборов мэров в прошлое воскресенье.

В четверг ГИК решила рассмотреть эти жалобы.

В воскресенье во время голосования Д. Грибаускайте прокомментировала журналистам не согласованное с ней предложение С. Сквярнялиса Беларуси по поводу Белорусской АЭС в Островце и назвала его антиконституционным действием, а рассуждения об отношениях с Латвией — как позор на международном уровне.

Политики, которые пожаловались на Д. Грибаускайте, утверждают, что, критикуя баллотирующегося на президентских выборах С. Сквярнялиса, президент нарушила запрет на предвыборную агитацию.

Запрет на агитацию вступил в силу в ночь на субботу перед вторым туром выбором и распространялся на все проходившие тогда политические кампании — по выборам не только в муниципальные советы, но и президента, Европарламента и по референдумам.

Закон о муниципальных выборах запрещает предвыборную агитацию за 30 часов до их начала и в день выборов до окончания голосования.

BNS