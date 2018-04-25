ГИК закрыла путь на муниципальные выборы 290 политикам, скрывшим судимость

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Во вторник Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы закрыла путь на муниципальные выборы еще 290 политикам.

Эти лица лишились права баллотироваться, поскольку скрыли судимость. Среди них и желавший баллотироваться в мэры Шяуляй социал-трудовик, бизнесмен Андрюс Шяджюс.

Часть претендентов указали, что были судимы, однако неправильно отметили, за какие деяния были наказаны, либо написали лишь одно преступление, а второе скрыли. Таким лицам разрешено уточнить анкеты, поскольку на плакате кандидата будет указан лишь факт судимости.

ГИК сообщила, что до четверга эти граждане должны предоставить точную информацию, если они этого не сделают, то тоже лишатся права баллотироваться.

В четверг комиссия решит, как оценивать кандидатов, которые не указали, что обладают гражданством другого государства.

Заявительные документы подали около 14 тыс. претендентов. Выборы мэров и в советы самоуправлений состоятся 3 марта.

BNS