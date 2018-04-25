ГИК зарегистрировала шесть кандидатов на вакантное место члена Сейма

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Главная избирательная комиссия (ГИК) во вторник зарегистрировала шесть кандидатов на выборах на вакантное место члена Сейма в Занавикском избирательном округе.

Кандидатами зарегистрированы самовыдвиженец Миндаугас Бастис, представитель Союза Отечества-христианские демократы Литвы Ирен Хаасе, кандидат от Партии труда Вигилиюс Юкна, выдвинутый Союзом аграриев и «зелёных» Литвы министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис, независимый кандидат Миндаугас Тарнаускас, а также Паулюс Висоцкас от Социал-демократической партии Литвы.

Выдвинутый Движением либералов Гарольдас Глаузерис сам окружной избирательной комиссии признал, что не смог собрать необходимого количества подписей, а часть подписей, собранных кандидатом от Партии центра Лаурой Радзявичюте ГИК признала непригодными.

Во вторник, по просьбе Л.Радзевичюте, ГИК приняла решение о повторной проверке признанных недействительными подписей с участием нескольких членов Главизбиркома.

Как BNS сказала председатель Занавикской окружной избирательной комиссии Расита Гринцявичюте, при проверке подписных листов комиссия признала действительными 882 подписи за кандидатуру Радзявичюте.

Для того, чтобы кандидат мог участвовать в выборах, необходимо собрать подписи не менее чем 1 тыс.избирателей избирательного округа.

Выборы члена Сейма в Занавикском районе запланированы на 16 сентября. Этот округ включает Шакяй и несколько избирательных участков Каунаса и Вилкавишкиса.

Вакансия на место члена Сейма здесь появилось после того как избранный в данном округе М.Бастис отказался от мандата парламентария. Решение выйти из Сейма он принял, когда для процедуры импичмента ему не было собрано достаточно голосов в парламенте, а потому возле здания парламента был организован тысячный митинг.

Конституционный суд признал, что М.Бастис нарушил присягу и совершил грубое нарушение Конституции, скрывая свою связь с бывшим сотрудником КГБ.

BNS