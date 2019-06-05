Гитанас Науседа отправится с первым визитом в Польшу

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Избранный президент Гитанас Науседа с первым зарубежным визитом посетит Польшу. Он состоится 16 июля, сообщил в среду министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

«Фиксирована дата первого визита, о чем уже говорил избранный президент. Установленная дата – он состоится 16 июля», – сказал журналистам Л. Линкявичюс после встречи с Г. Науседой.

Инаугурация Г. Науседы состоится 12 июля.

По словам министра, контакты с другими традиционными литовскими партнерами всегда будут в повестке избранного президента, но прочие зарубежные визиты пока не согласованы.

По словам Л. Линкявичюса, после присяги нового президента во внешней политике «могут быть тактические изменения, нюансы», но стратегических поворотов ожидать не стоит.

Ранее Г. Науседа обещал поддерживать диалог с Белоруссией и изменить риторику в отношении России.

«Наша линия основана на ценностях и определенных принципах, и я считаю, что эти аргументы всем ясны», – сказал министр.

«Оценки и позиция не меняются, а как будет выглядеть диалог, покажет время», – сказал он.

Л. Линкявичюс сказал, что не обсуждал с избранным президентом возможности остаться на посту после инаугурации.

В данный момент правящие «аграрии» ведут переговоры с социал-трудовиками и партией «Порядок и справедливость», а также с представителями фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей.

BNS