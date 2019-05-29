Гитанас Науседа победил на президентских выборах

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Независимый экономист Гитанас Науседа в воскресенье одержал победу на выборах президента Литвы, сильно опередив кандидата консерваторов, парламентария Ингриду Шимоните.

Внушительная победа

Подсчет голосов во всех избирательных показал, что Г. Науседа получил 868 тыс. или 66% голосов, а бывшая министр финансов И. Шимоните – 429 тыс. или 33%.

По сравнению с первым туром президентских выборов, у Г. Науседы удвоилось количество сторонников, в то время как И. Шимоните часть их утратила.

«Я надеюсь, что спустя какое-то время победившими будут чувствовать себя все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку», – сказал журналистам в воскресенье вечером Г. Науседа.

Новоизбранный президент не ожидал такой высокой явки во втором туре президентских выборов. которая составила 53,44%, между тем во втором туре президентских выборов в 2014 году явка была немного ниже – 47,37%.

«Отрадно, что жители Литвы продемонстрировали и гражданскую зрелость, и активность, участвовали массово. Мы ожидали, что выборы президента будут популярнее других выборов, но что явка во втором туре будет выше 50% – это очень оптимистический прогноз, мы прогнозировали, что будет около 50%», – сказал Г. Науседа.

Он обещал стараться работать с парламентом и правительством, чтобы уменьшить социальное отчуждение в стране.

«Я надеюсь, что нам удастся вместе с другими органами власти найти те точки соприкосновения с одной целью – чтобы в Литве было лучше жить, чтобы в Литве увереннее чувствовал себя каждый человек, чтобы в Литве было больше взаимопомощи, меньше издевательств, чтобы прекрасно уживались между собой старый и молодой, более состоятельный и менее состоятельный, житель окраины и житель центра или столицы», – сказал Г. Науседа.

Избранный президент также упомянул, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркнул, что серьезных изменений в отношениях Литвы с Россией можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое поведение с Украиной.

По его словам, после вступления в должность он по-прежнему будет жить в своем доме в Павильнисе, однако еще обсудит это с Департаментом охраны руководства.

Кандидат И. Шимоните признала свое поражение и пожелала конкуренту «успехов в сплочении всех людей».

Она обещала продолжать активное участие в литовской политике.

«450 тысяч голосов за твоей спиной – это не то, чему ты можешь легко сказать: большое спасибо за цветы и я иду дальше выращивать свои нарциссы», – сказала И. Шимоните телеканалу LRT.

Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье поздравила по телефону Г. Науседу с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов в деле оправдания возложенных на него жителями Литвы ожиданий.

Г. Науседа приступит к обязанностям после инаугурации 12 июля.

Поддержка семьи

Рядом с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой чаще всего можно было увидеть его супругу Диану, активно участвовавшую в избирательной кампании.

Между тем, дочери Г. Науседы, проживающие за границей, прибыли в Вильнюс поздравить отца с победой, но во время предвыборной гонки избегали публичности.

«У нас своя учеба, свои карьеры, и собственные поставленные цели, а это немного расходится с тем, что хотел бы делать он», – сказала информационному агентству BNS дочь избранного президента Гедайле Науседайте.

26-летняя девушка сейчас завершает учится на архитектора в Бельгии, завершает магистратуру. Она сказала, что после учебы будет искать работу.

«Мы хотим всего добиться сами», – сказала она.

Г. Науседайте выразила уверенность в том, что «Литва избрала президентом человека, который поведет Литву вперед, который способе реализовывать свои идеи».

В ответ на вопрос о том, что изменится в жизни семьи, младшая дочь избранного президента, 23-летняя Угне, шутя сказала: «Вероятно, появится охрана».

Серьезно она добавила: «Я думаю, что у нас все равно есть определенная семейная связь. Мы встречаемся, разговариваем, мы, прежде всего, семья, а не президент и не студентка». Сейчас она стажируется в Парижском университете Венсенн-Сен-Дени, а с осени начнет обучаться в магистратуре в Южной Корее.

Первая леди страны – лектор по протоколу. Супруга Г. Науседы еще в сентябре появилась с ним в Центре наук о жизни Вильнюсского университета, где экономист заявил, что будет баллотироваться на президентский пост. Тогда с речью выступила и Д. Науседене.

55-летняя будущая первая леди активно участвовала в кампании, побывала в десятках литовских городов, где интересовалась вопросами социального отчуждения и социального обеспечения. Она побывала в детских домах, домах престарелых, в центрах занятости для людей с недугами, в кризисных центрах и центрах социальной опеки.

Она не детализировала, какой будет ее роль в качестве первой леди страны.

«Давайте поговорим о видении завтра, послезавтра. В этот вечер, я считаю, это слишком преждевременно», – сказала она.

«Давайте порадуемся этому моменту. (…) Это был интересный демократический процесс, мы сделали большой шаг, сегодня праздник демократии, то, к чему стремились все, прекрасный вечер», – добавила Д. Науседене.

Она вышла замуж за Г. Науседу тридцать лет назад, до этого жила и училась в Клайпеде, изучала технологию шитья в Каунасском политехническом институте. Работала мастером смены, технологом, руководила различными швейными ателье.

Некоторое время жила в Германии, вернулась в Литву и получила диплом экономиста, затем работала в представительстве международной компании H&M Hennes & Mauritz GBC AB в Вильнюсе.

Сейчас она преподает международный протокол в Бизнес-школе Вильнюсского университета.

Информация «ЛК», BNS