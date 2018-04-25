ГКСЭ: мэр Вильнюса Р. Шимашюс вступил в конфликт интересов

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Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс нарушил законы, когда разместил на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» видео-репортажи, созданные на муниципальные средства, заявила в среду Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ).

«Было решено, что мэр Рямигиюс Шимашюс воспользовался должностным положением ради получения личной выгоды и воспользовался финансовыми ресурсами не в служебных целях», – сообщила BNS представитель комиссии по связям с общественностью Эгле Иванаускене.

Расследование было проведено по просьбе Антикоррупционной комиссии совета Вильнюсского самоуправления.

ГКСЭ установила, что мэр публиковал видео-клипы, созданные на муниципальные средства, на личной страничке. Их снимал комик Олег Шураев.

Комиссия рекомендует мэру публиковать информацию на официальном сайте самоуправления и на официальных страницах самоуправления в социальных сетях.

Р. Шимашюс ранее утверждал, что используемый им профиль в «Фейсбуке» не является частным, а законы обязывают его оплачивать работу.

ГКСЭ также констатировала, что Р. Шимашюс своевременно не декларировал полученный кредит. После получения письма ГКСЭ в прошлом году мэр дополнил декларацию интересов о жилищном кредите на сумму почти в 250 тыс. евро.

BNS

Фото Remigijus Šimašius/ facebook.com