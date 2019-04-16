Глава АБЛ: обращение Кабмина Литвы к прокурорам является странным

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Президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс отмечает, что обращение литовского правительства к прокурорам по поводу надзора за финансовыми организациями в период кризиса, кажется ему странным, поскольку парламентский контроль над Банком Литвы (Центробанком, БЛ) осуществляет парламент, а не правительство.

По его словам, все прежние расследования показали, что не было манипуляций процентной ставкой межбанковских кредитов в литах Vilibor.

«Насколько я знаю, парламентский контроль над БЛ осуществляет парламент. Поэтому я всегда говорил, что господин Стасис Якялюнас, глава Комитета по бюджету и финансам, который и заварил всю это дело, сам должен обратиться к правоохранительным органам, особенно, если у него есть какие-то дополнительные данные. Мне странно, что обращается не сейм. При чем тут правительство? – сказал BNS М. Залаторюс.

Он не берется судить о том, возьмется ли прокуратура расследовать деятельность финансовых ведомств в кризисный период, однако подчеркнул, что оба ведомства – БЛ и Совет по конкуренции – уже расследовали возможные манипуляции индексом Vilibor.

«Как БЛ, так и Совет по конкуренции ранее заявляли, что не было признаков существования какого-либо недопустимого соглашения. Я не очень понимаю, что здесь расследовать. Можно было бы говорить об ущербе в том случае, если бы был доказан факт манипуляции Vilibor. Манипуляция возможна только тогда, когда происходит какое-то недопустимое соглашение. Недопустимые соглашения расследует единственное компетентное ведомство в Литве — Совет по конкуренции», – акцентировал М. Залаторюс.

«В 2013 году Совет по конкуренции провел предварительное расследование, которое показало, что нет оснований считать, что такое соглашение было. Поэтому они не начали расследование. БЛ заявил тоже. Так сейчас, значит нужно, чтобы кто-то другой повторил? – спросил М. Залаторюс.

В понедельник премьер-министр Саулюс Свярнялис сообщил, что Кабмин Литвы просит Генпрокуратуру оценить деятельность литовских органов финансового надзора во время кризиса.

По его словам, прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, «выполняли предусмотренные правовых актах функции».

Кабмин сообщил, что таким образом попытаются защитить интересы граждан, у которых в 2008-2009 годах были кредиты в литах. По причине выросшей тогда ставки Vilibor количество пострадавших велико, а нанесенный им ущерб значителен, поэтому правительство попросило прокуроров защитить общественный интерес по вопросу возмещения части убытков.

BNS