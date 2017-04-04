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Глава “аграриев”: соглашение по эмиграции не направлено против правительства

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 04, 16:00   |   Комментариев: 0

Предлагаемое литовскими “аграриями” соглашение о мерах по прекращению эмиграции, которое подверг критике премьер-министр Саулюс Сквярнялис, не направлено против правительства, говорит руководитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

“Мы во фракции обсудили, что это решение, которое должно принести пользу. И это никоим образом не направлено ни против правительства, ни против коалиции, ни против кого-то еще”, – сказал Р. Карбаускис BNS во вторник.

Между тем премьер С. Сквярнялис в понедельник сказал, что соглашение о мерах по прекращению эмиграции не нужно, потому что это будет только еще один документ, который не будет проводиться в жизнь. По его словам, меры по сокращению эмиграции предусмотрены в документах правительства.

Правящие “аграрии” предлагают, чтобы соглашение подписали политические партии и общественные организации. Посредством этого соглашения планируется создать долгосрочную национальную программу, направленную на получение положительного баланса потоков эмиграции и реэмиграции, а также проводить эффективную демографическую политику. Параллельно будет решаться вопрос о двойном гражданстве.

BNS

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