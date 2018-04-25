Глава Банка Литвы: странно, что сомнения по поводу Revolut возникли после выдачи лицензии

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Рассматривая просьбу английского финансового стартапа Revolut о предоставлении лицензии специализированного банка, Банк Литвы (БЛ, Центробанк) дал оценку всей информации, включая и обнародованные в последнее время СМИ факты, говорит глава БЛ.

По словам Витаса Василяускаса, если говорить конкретно о ситуации Revolut, наиболее странно выглядит то, что сомнения в надежности этого финансового стартапа стали озвучиваться уже после того, как было принято решение предоставить ему лицензию.

«Процесс лицензирования был действительно долгим, во время этого процесса мы работали со всеми ведомствами, которые предусмотрены в этом процессе как в Литве, так и за рубежом. Группа Revolut международная, поэтому мы работали с целым рядом зарубежных надзорных ведомств, проверяли ту информацию, которая сейчас уже обсуждается публично. Ничего нового, чего мы не знали, сейчас в публичном пространстве не обсуждалось. Мы взвесили все аспекты, сделали положительный вывод, после которого Европейский Центробанк выдал Revolut банковскую лицензию», — сказал В. Василяускас журналистам в пятницу.

По словам В. Василяускаса, озвученные на политическом уровне сомнения в надежности Revolut негативно сказываются на имидже Литвы, которая стремится стать центром финансовых технологий.

«Нужно думать не только об определенных связях с общественностью, а о том, что от этого (получит) Литва. Fintech как стратегия находится на повестке дня правительства, и Министерство финансов, и БЛ, и Investuok Lietuvoje (организация по привлечению инвестиций в Литву — ред.) целенаправленно продвигаются к презентации юрисдикции, к использованию возможностей, которые открываются в контексте Brexit, к созданию дополнительных конкурентных факторов в Литве», — сказал В. Василяускас.

Он также признал, что, активно позиционируя себя как привлекательную для деятельности финансовых технологий юрисдикцию, Литва привлечет с потоком новых игроков и дополнительные риски, однако БЛ к этому готовится.

«Рассчитывать, что удастся полностью избежать инцидентов, я думаю, нереально, каждый участник финансового рынка несет в себе определенный элемент риска. (…) Здесь нужно ответить на вопрос, хотим ли мы прорыва в этой области или же продолжаем жить с банками нескольких цветов. Если иметь в виду, что в повестке дня (правительства — BNS) fintech присутствуют, то выбор в государстве уже сделан и нужно просто перестать стрелять себе в ноги», — сказал В. Василяускас.

Литва первой в Европе в декабре предоставила лицензию специализированного банка компании Revolut. Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас после этого обратился к правоохране и разведке с просьбой проверить модель бизнеса этой компании и ее вероятные связи с российскими политиками.

Литовское телевидение LRT на этой неделе сообщило, что что отец главы Revolut Николая Сторонского является заместителем генерального директора исследовательского центра «Газпром промгаз» по вопросам науки. В расследовании LRT также поднимаются вопросы о вероятных связях с Кремлем инвестировавшего в компанию гонконгского фонда DST Global и о местонахождении серверов Revolut.

Учредитель и глава Revolut Н. Сторонский в распространенном впоследствии сообщении утверждал, что серверы данных Revolut имеются только в Евросоюзе (ЕС) и Соединенном Королевстве. По его словам, в фонде DST Global нет ни одного инвестора из России, один из инвесторов этого фонда, которого СМИ связывают с Кремлем — Юрий Мильнер имеет еврейское происхождение, родился в России, но живет в США, а сам DST Global является пассивным инвестором меньшинства, не имеющим влияния на решения предприятия и права голоса в правлении Revolut.

BNS