Глава БелАЭС: решение Литвы не закупать электроэнергию не влияет на проект

Решение Литвы не впускать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) не повлияет на реализацию проекта, заверяет глава станции Евгений Червяков. Руководство БелАЭС убеждено, что произведенная электроэнергия будет использована внутри страны, сообщил портал новостей 15 min. lt.

“Это (решение Литвы не закупать электроэнергию – ред.) совершенно не влияет на экономические параметры. Мы строим атомную станцию для внутреннего потребления”, – сказал в интервью порталу заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия “Белорусская АЭС”.

По его словам, АЭС будет производить около 18 млрд. киловатт-часов электроэнергии, это около 40-45% потребности страны, которая составляет 40 млрд. киловатт-часов. Поэтому вся электроэнергия, по словам Е. Червякова, будет потребляться внутри страны, а если Литва не захочет ее закупать, то “это ее право”.

Как сообщало агентство BNS , в сентябре правительство Литвы одобрило план бойкота импорта с БелАЭС, что должно осложнить строительство станции. Литва намерена ограничивать пропускную способность ЛЭП с Белоруссией, а также обложить платой транспортировку электроэнергии по этой ЛЭП, запретить Круонисской гидроаккумуляционной станции оказывать услуги Республике Беларусь.

Литва является основным критиком БелАЭС – она намерена блокировать импорт производимой станцией электроэнергии, а также осложнить проект строительства.

65% жителей Литвы считают, что БелАЭС представляет угрозу безопасности страны, показал опрос общественного мнения, проведенный по заказу агентства BNS компаний рыночных и социологических исследований RAIT .

BNS

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