Глава Бюджетно-финансового комитета Сейма едет в Швецию

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Стасис Якелюнас, глава Бюджетно-финансового комитета Сейма (БФК), осуществляющего парламентское расследование обстоятельств и последствий кризиса 2009-2010 гг., на следующей неделе отправится в Швецию, где планирует встретиться с главами Центрального банка и контролирующей коммерческие банки финансовой инспекции.

«И в одном, и в другом учреждении будет идти речь о кризисе в странах Балтии и Литве. Поскольку в Швеции и парламент, и Центральный банк и Финансовая инспекция высказали свою позицию относительно причин кризиса, мы обсудим ведущееся расследование (в Литве) и проверим, сходны ли выводы и позиции, или они различаются», — сказал BNS Якелюнас.

Он сказал, что готов представить свою позицию по отношениям с Банком Литвы и обсудить вопрос ставок межбанковского кредитования Vilibor.

С.Якелюнас сказал, что ни шведские банки SEB и Swedbank, ни управляемые ими банки в Литве не ответили на его попытки связаться.

С.Якелюнас открыто упрекает скандинавские банки за их влияние на финансовый кризис и призывает к сокращению их концентрации в Литве и других странах Балтии.

Уходя с поста главного финансового консультанта премьер-министра Литвы в 2015 году, С.Якелюнас подверг критике ценообразование жилищных кредитов Swedbank.

С.Якелюнас посетит Швецию 2 мая, а посольство Литвы в Стокгольме помогло ему организовать встречи.

BNS