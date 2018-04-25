Глава Центра инфекционных заболеваний: число случаев кори в Литве будет только расти

Руководитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас говорит, что в Литве утрачен коллективный иммунитет к кори, в связи с этим число случаев кори в ближайшие дни увеличится, передает LRT.

По словам С.Чаплинскаса, корь в Литве будет оставаться до тех пор, пока не будет достигнут высокий уровень устойчивости жителей к этому заболеванию.

«Мы потеряли коллективный иммунитет, а, как известно, чтобы он был, нужно, чтобы не менее 95% жителей были привиты. Поскольку все еще есть случаи с подозрением на корь, исследуются образцы крови, не сомневаюсь, что и сегодня, и в ближайшее время случаи еще будут. У вспышки кори есть определённый подъем, спад. Все же с этой угрозой кори мы точно еще должны будем жить», — сказал С.Чаплинскас.

По его словам, недостаток вакцин чувствуется почти во всей Европе, поскольку заболеваемость корью выросла во многих странах.

По данным на четверг, в Литве в этом году зафиксировано 284 случаев кори.