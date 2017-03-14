Глава центробанка Литвы: в этом году в Литве может появиться новый банк

Глава Банка Литвы (БЛ, центробанк) говорит, что в этом году в стране может появиться новый банк, однако больше никаких подробностей не сообщается.

“Когда мы встречаемся с интересантами, которые в будущем могут прийти на этот рынок, мы видим серьезность их намерений. Как я говорил, один (из них), на наш взгляд, довольно серьезно заинтересован. (…) Контакты были довольно серьезные, и мы надеемся, что это может произойти в этом году, но я не хочу обещать”, – сказал В.Василяускас на пресс-конференции во вторник.

По его словам, новый участник рынка – зарубежного капитала, однако никаких деталей о нем глава центробанка не раскрыл.

По словам В. Василяускаса, серьезный интерес к лицензии специализированного банка проявляет один из кредитных кооперативов.

BNS

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