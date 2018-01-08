Глава ЦРУ: история вмешательств Москвы в американские выборы уже насчитывает десятилетия

Глава ЦРУ США Майк Помпео в беседе с телеканалом CBS в воскресенье заявил, что попытки Москвы повлиять на американские избирательные процессы имеют длительную историю и не ограничиваются скандалом вокруг выборов президента в 2016 году. Он также выразил уверенность в том, что вмешательство России продолжается и в настоящее время, сообщает агентство Reuters.

На вопрос журналиста CBS о том, стремится ли Москва по сей день навредить выборам в США, Помпео ответил утвердительно: “Однозначно, это продолжается десятилетиями”.

При этом глава ЦРУ отметил, что обеспокоен действиями не только Кремля, но и других противников Соединенных Штатов. “Я волнуюсь не только из-за русских, но и из-за других. У нас есть множество противников, которые хотят подорвать западную демократию”, – заявил Помпео.

Он также подчеркнул, что в таких условиях именно его ведомство играет важнейшую роль для обеспечения национальной безопасности и для защиты демократии. “Мы усердно работаем над этим. И мы будем давать отпор и русским, и кому угодно, кто решится на это посягнуть”, – сказал глава ЦРУ.

Помпео выступает с обвинениями в адрес России не впервые. Так, летом прошлого года он заявил, что Москва пытается усложнить Америке жизнь различными способами. “Моя точка зрения была проста: эта угроза реальна. Правительство США, включая Центральное разведывательное управление, должно найти способ дать этому отпор и победить. И мы намерены это сделать”, – утверждал он.

Более того, Помпео обвинил Россию в постоянном “приставании” к США и попытках усложнить американцам жизнь. “Мы живем в мире, где русские обладают огромными запасами ядерного оружия и прочно укрепились в Сирии. Они вновь заняли Крым. Они любят приставать к Америке. Они делают что угодно, чтобы усложнить наши жизни”, – добавил глава ЦРУ.

В опубликованном в январе 2017 года докладе Национальной разведки США (ODNI) о вмешательстве России в американские выборы утверждается, что российское руководство с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата от демократов и создать условия, благоприятные для победы Дональда Трампа. Причем в этих целях Москва использовала организацию WikiLeaks для публикации полученных данных в качестве эксклюзивных материалов, говорится в документе.

Спецслужбы США считают, что российские хакеры совершили атаки на серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон. После этого переписка ее сторонников была обнародована WikiLeaks, публикации об этом долгое время занимали эфир и первые полосы национальных СМИ. По мнению следователей, это помогло Дональду Трампу одержать победу на выборах.

NEWSru.com

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