Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что поддержка сепаратистов на Востоке Украины – это действие против Литвы и западных ценностей.
Директор разведывательного ведомства в четверг подтвердил, что в Литве “есть желающие поехать и воевать на стороне сепаратистов”, но привести другие детали отказался.
Новостной портал delfi.lt сообщает, что в поле зрения разведки и правоохраны из-за подозрений в участии в боевых действиях на Восточной Украине или из-за предоставления помощи действующим там организациям сепаратистов оказались несколько граждан Литвы и один проживающий в стране гражданин Украины.
Д. Яунишкис говорит, что такие действия – это “движение против установленного государственного курса”, потому что “установлено, что мы не поддерживаем оккупацию Крыма, сепаратистские настроения Донецка и Луганска”.
“Это действие против Европейского Союза (ЕС), НАТО, западных ценностей и Литвы”, – сказал журналистам Д. Яунишкис.
По его словам, задача литовских ведомств – “наблюдать, идентифицировать и, если возвращаются, то предпринимать соответствующие действия”. \
Как пишет delfi.lt, в Литве были получены данные о том, что бывший сотрудник каунасской полиции, уволенный со службы за взяточничество, мог в 2014-2015 годах воевать на стороне украинских сепаратистов. Вильнюсская полиция ищет скрывающегося от наказания Сергея Шмакова 1978 года рождения. Сообщается, что он, скрывшись от правоохранительных органов Литвы, сбежал на Восток Украины и там присоединился к группировкам сепаратистов. С. Шмаков в Литве привлекался к суду за кражи, многократные нарушения госграницы Литвы и Белоруссии, за убийство.
Сообщается, что в поле зрения ДГБ попадал и имеющий вид на жительство в Литве гражданин Украины Эдуард Акопов. В социальных сетях обнаружена информация о его деятельности в Донецке, участии в военном конфликте на стороне сепаратистов, есть подозрения, что он был главарем одной из группировок так называемой Донецкой народной республики. После того, как боевые действия между Вооруженными силами Украины и сепаратистами немного утихли, Э. Акопов стал приезжать в Литву, искал возможности привезти детей с Восточной Украины в литовские санатории. Выданный Э. Акопову временный вид на жительство в Литве аннулирован, он депортирован из страны, пишет портал delfi.lt.
Метки: Дарюс Яунишкис, ДГБ, Литва
Поразительная наглость со стороны дэгебиста заявлять, что ВСЕ ОБЯЗАНЫ мыслить в соответсвии с установленным государством курсом. Подобное заявление противоречит нормам демократического государства и правам и свободам личности. Амен.
Свобода и демократия это выдумка ЦРУшников для личности, обманутой хулиганом или человека не понимающего что его обманывают.
А где в Конституции указано, что ” установленный государственный курс” должен быть аксиомой для всех граждан? Это что повторение СССР? где все должны были мыслить одинаково? Если гражданин по своему оценивает действия Киевской власти, ведущей войну против части своего народа, он что преступник? ( Я конечно против того что бы воевать на любой стороне, это дело народа Украины). Но запреты на свободное мышление, высказывание личных взглядов на происходящее (без каких либо призывов) это ущемление личной свободы и демократии.
…”Обожаемые всеми раскрепощенными, свободными от предрассудков арийцами, по объективным причинам, виды извращении, веществ и свободное нонконформистическое поведения без ?бучих закрепощенных качеств, диктуемое пуританским ханжеством”. “Lurkmore”
Бабака зачем блокируешь ссылку на материал?
“Западные ценности это всё благо, на любой вкус и цвет. Такие как легализация однополых браков, трансвестизма (он же Образ W), педофилии, проституции, оргии, некрофилии, каннибализма, зоофилии, всех видов наркотиков (помимо алкоголя и табака), порно (в том числе детско-подросткового), и тому подобные прелести насыщаюшие жизнь и превносящие туда новые краски, а не та унылая серость наблюдаяющаяся при ?баном моралфажестве.
Обожаемые всеми раскрепощенными, свободными от предрассудков арийцами, по объективным причинам, виды извращении, веществ и свободное нонконформистическое поведения без…
ценности судя по этому бреду это скачущие бандерлоги политические убийства! сегодня бандерлоги завалили “диссидента” Вороненкова – сработано топорно но они по другому и не умеют да им и не надо- сейчас начнут визжать про руку Кремля в общем хоре “поборников западных ценностей”! Как когда то про Боинг который они сбили и Немцова и героя Надьку Савченко которая теперь оказывается не герой
Западные ценности вредны и опасны любой стране. Это хаос,войны,всеобщая деградация.
А какие западные ценности? ЛГБТ,разорение стран с помощью цветных переворотов(несение демократии),устраивание гражданских войн,поддержка различных террористов в том числе и ИГИЛ. Такие ценности и даром не нужны и вредны как любому обществу так и государству в целом.