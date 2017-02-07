Глава ESO: потребителей, которые вырабатывают электроэнергию для себя, будет становиться больше

Потребители, которые вырабатывают электроэнергию для собственных нужд – это будущее, и если солнечные электростанции будут дешеветь, то таких потребителей должно становиться все больше, полагает глава компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Даля Андрулёнене.

“Я думаю, что это абсолютное будущее, и Литва, как и все другие страны, будет идти к рынку с децентрализацией. Во всех странах распределительные сети говорят об одних и тех же направлениях – разворот к клиенту, оценка того, что нужно клиенту. Каждое домохозяйство сможет само вырабатывать для себя электричество, само распределять, возможно, само хранить его на батарее и, возможно, подключаться к сети, чтобы выравнять свои “пики” и потребности с выработкой”, – сказала Д. Андрулёнене в интервью BNS.

Она сказала, что ESO готовит план из 8 шагов, реализация которого должна упростить потребителям, которые сами вырабатывают для себя электроэнергию, подключение к электросетям.

Глава ESO прогнозирует, что число производящих электроэнергию для своих нужд потребителей будет расти, если подтвердятся прогнозы и в течение пяти лет технологии солнечных электростанций заметно подешевеют. Однако, по ее словам, потребители, скорее всего, не смогут производить электричество для своих нужд в полном объеме и по-прежнему будут пользоваться услугами распределительных сетей.

По словам Д. Андрулёнене, сейчас в Литве около 200 потребителей, производящих электроэнергию. В целом у ESO 1,6 млн. клиентов.

Согласно действующему сейчас порядку, потребители, производящие электроэнергию для собственных нужд, могут отдавать ее избыток в электросети, а после этого использовать этот объем электроэнергии для своих нужд.

BNS

Метки: ESO, Даля Андрулёнене, Литва, электроэнергия