Глава Еврокомиссии не будет назначен автоматически по схеме «главного кандидата»

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Автоматизма в процедуре назначения главы Европейской комиссии на 2019-2024 годы только на основе результатов выборов в Европарламент не будет. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск 28 мая на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС, сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что лидеры ЕС за рабочим ужином не обсуждали имена возможных кандидатов на пост главы ЕК. Туск выразил уверенность, что его ведомству и ЕП удастся избежать межинституционального конфликта, к которому может привести назначение нового председателя ЕК. «Все лидеры хотят хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров по назначению. Как я сказал, мы хотим уважать ЕП и его мнение», — добавил Туск.

Он также сообщил, что на саммите заявил о своей позиции уходящему главе Европарламента Антонио Таяни о том, что «автоматизма в назначении председателя ЕК не будет». Ранее Таяни после консультаций с лидерами основных парламентских фракций заявил, что все ведущие фракции ЕП будут добиваться назначения нового главы Еврокомиссии только по системе «главного кандидата».

По словам Туска, самая высокая за последние 25 лет явка на выборах в Европарламент является хорошим предзнаменованием для Евросоюза. Явка на выборах составила 50,95% — наивысший показатель после европейских выборов 1994 года. В то же время Туск признал, что большинство в Европарламенте теперь будет сформировать сложнее после серьезных потерь позиций социалистов и христианских демократов. Лидеры ЕС согласились поручить Туску изучить и согласовать с ЕП и между собой имена кандидатов на ключевые позиции в основных органах Евросоюза до следующего саммита. Об этом заявил 28 мая премьер-министр Швеции Стефан Левен после неофициального саммита стран сообщества.

На встрече не обсуждались конкретные имена, подчеркнул Левен.

belta.by