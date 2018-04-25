Глава Еврокомиссии опасается попыток вмешательства извне в европейские выборы

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер высказал опасения относительно возможных попыток оказания влияния извне на выборы в Европарламент, передает ТАСС.

«Я действительно опасаюсь, что во время выборов в Европарламент могут иметь место недопустимые попытки оказания влияния», — заявил он в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«К этому мы в Европе еще недостаточно хорошо подготовлены», — считает Юнкер.

Глава ЕК напомнил, что Еврокомиссия недавно приняла меры для противодействия дезинформации. «Однако, разумеется, этого пока недостаточно. Все страны-члены ЕС должны объединить свои силы», — сказал он. Юнкер утверждал, что «против троллей и хакерских групп из Китая и России Европа должна выступать единым фронтом».

В ЕС не раз заявляли о предполагаемых хакерских нападениях со стороны РФ. В Кремле же неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам.

NEWSru.com

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY