Глава Еврокомиссии посчитал “катастрофой” ситуацию в Каталонии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в беседе с газетой El Pais посоветовал каталонскому руководству не недооценивать ту широкую поддержку, которую имеет председатель правительства Испании Мариано Рахой по всей Европе, а ситуацию в автономии он назвал “катастрофой”, которая создала проблемы “внутри семей, среди друзей”.

Юнкер подчеркнул, что “национализм является ядом”. “За пределами Европы меня спрашивают, находится ли Испания в состоянии распада. Я говорю, что нет, что большинство испанцев против независимости Каталонии. Как глава ЕК я поддерживаю позицию испанского правительства. Я сторонник того, кто уважает закон”, – добавил глава Еврокомиссии (цитата по ТАСС).

При этом политик признал, что ситуация в Каталонии – это “катастрофа”, “великая и огромная проблема”, которая породила внутренний “раскол в испанском и каталонском обществе”, передает РБК.

“Мне не нравится ситуация, которая образовалась. Этого никогда не должно было быть”, – заключил Юнкер.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн каталонцев, 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид посчитал референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Сенат Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии. После ее одобрения председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Премьер распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономии.

Отстраненный от власти Пучдемон и несколько советников его правительства уехали в Бельгию, где продолжают находиться до сих пор. Верховный суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на их арест. Бельгийский суд в течение 15 дней должен вынести решение по этому ордеру.

NEWSru.com

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