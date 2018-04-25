Глава фракции поляков: выпускники школ нацменьшинств успешно поступают в университеты

🔊 Воспроизвести Выпускники школ национальных меньшинств Литвы хорошо сдают экзамены на аттестат зрелости и поступают в высшие школы, поэтому нет необходимости усиливать обучение литовскому языку в этих школах, говорит глава фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) в сейме Литвы.

«Государственные экзамены сдаются на государственном языке, и дети способны прочитать, понять, ответить на вопросы, сдать. Мне кажется, что не нужно силой делать то, что не нужно. Учителя хорошо подготовлены и в силах подготовить детей к сдаче государственных экзаменов», — сказала во вторник BNS Рита Тамашюнене.

«Главное — результат, а результаты хорошие. Дети и поступают, и трудоустраиваются. Не знаю, почему все озаботились литовским языком», — добавила она.

Глава парламентской фракции ИАПЛ — СХС прокомментировала инициативу трех членов сейма, чтобы с 2023 года в школах нацменьшинств на литовском языке преподавалось 60% программ.

Директор Национального экзаменационного центра Сауле Вингялене объяснила BNS, что задания для абитуриентов школ нацменьшинств даются на литовском языке, но они могут отвечать на них на родном языке. Кроме того, в заданиях дается перевод специфических терминов на польский и русский языки.

По словам Р. Тамашюнене, предложение консерваторов было бы регрессом в отношении прав нацменьшинств. Она сказала, что в Евросоюзе постоянно подчеркивается, что нужно уважать права нацменьшинств, их культуру и язык.

Согласно статистическим данным, в 2017 – 2018 учебном году в школах Литвы на русском языке обучалось 14 тыс. 679 учеников, на польском — 11 тыс. 209, на белорусском — 203.

BNS