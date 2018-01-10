Глава ИАЭС Д. Янулявичюс увольняется с должности

Генеральный директор Игналинской АЭС (ИАЭС) Дарюс Янулявичюс, которому правоохрана предъявила подозрения в вероятно непрозрачной продаже имущества предприятия, увольняется с должности.

Это сообщил BNS сам Д. Янулявичюс, который во вторник встретился с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом. По его словам, решение принято общим соглашением сторон, а заявление гендиректор ИАЭС обещал написать во вторник.

“В последнее время в процессе вывода ИАЭС из эксплуатации был достигнут очевидный прогресс – не осталось проблем с запаздыванием и с эффективностью использования средств. С учетом сложившейся ситуации принято решение о том, что предприятие должен возглавить новый руководитель”, – сказал Ж Вайчюнас для пресс-релиза.

Д. Янулявичюс покинет должность с 31 января, в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на замещение должности гендиректора ИАЭС.

Правоохрана в конце декабря завершила досудебное расследование относительно аукциона стоимостью 1,5 млн. евро, который ИАЭС организовала в 2014 году. Подозрения относительно злоупотреблений были предъявлены шести лицам, в том числе Д. Янулявичюсу.

Проекты по закрытию ИАЭС, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов евро, частично финансируют Еврокомиссия и другие международные доноры, они действуют через Европейский банк реконструкции и развития.

BNS

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