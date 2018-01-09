Глава Игналинской АЭС не комментирует возможность отставки

Генеральный директор демонтируемой Игналинской АЭС (ИАЭС) Дарюс Янулявичюс, которому правоохранительные органы предъявили подозрения в непрозрачной продаже имущества, не комментирует, намерен ли он покинуть пост, и заявляет, что ждет решения министра.

“Я бы не хотел комментировать, поскольку вижу, что была высказана позиция министерства. (…) Министерство выразило свою позицию, министерство мой руководитель и я прислушиваюсь к позиции министерства”, – сказал Д. Янулявичюс BNS .

Он также не хочет комментировать предъявленных ему подозрений.

Ранее министерство энергетики заявило, что факт расследования ему известен, а решения будут приняты после того, как будут известны результаты исследования.

“Я бы не хотел комментировать, поскольку взял на себя обязательство, что ничего не могу раскрывать. По поводу расследования ведется сотрудничество, я думаю, что службы выполняют свою работу, и все будет объективно расследовано”, – сказал глава ИАЭС.

В середине декабря правоохранительные органы предъявили подозрения главе Игналинской АЭС (ИАЭС) Дарюсу Янулявичюсу и еще пяти лицам, включая бывшего директора ИАЭС Освалдаса Чюкшиса. Подозрения предъявлены в том, что группа непрозрачно организовала аукцион имущества ИАЭС стоимостью более 1,5 млн. евро.

Министерство энергетики пока не комментирует ситуацию. Пресс-секретарь министра Аурелия Вярницкайте сообщила BNS ,что министр Жигимантас Вайчюнас встретится с Д. Янулявичюсом на этой неделе.

Расследование относительно аукционов по продаже имущества находящейся в процессе закрытия и неработающей ИАЭС правоохрана начала еще в 2015 году.

В последние годы международные доноры, Еврокомиссия и Европейский банк реконструкции и развития, финансирующие проекты закрытия станция, оценивающиеся в сотни миллионов евро, положительно оценивают деятельность ИАЭС по демонтажу построенной в советские годы станции.

В марте 2013 года Д. Янялюнас начал руководить ИАЭС, в конце этого же года предприятие окончательно договорилось с германским подрядчиком российского капитала Nukem о продолжении крупных дорогостоящих проектов, реализация которых тормозилась несколько лет.

BNS

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