Генеральный директор демонтируемой Игналинской АЭС (ИАЭС) Дарюс Янулявичюс, которому правоохранительные органы предъявили подозрения в непрозрачной продаже имущества, не комментирует, намерен ли он покинуть пост, и заявляет, что ждет решения министра.
“Я бы не хотел комментировать, поскольку вижу, что была высказана позиция министерства. (…) Министерство выразило свою позицию, министерство мой руководитель и я прислушиваюсь к позиции министерства”, – сказал Д. Янулявичюс BNS .
Он также не хочет комментировать предъявленных ему подозрений.
Ранее министерство энергетики заявило, что факт расследования ему известен, а решения будут приняты после того, как будут известны результаты исследования.
“Я бы не хотел комментировать, поскольку взял на себя обязательство, что ничего не могу раскрывать. По поводу расследования ведется сотрудничество, я думаю, что службы выполняют свою работу, и все будет объективно расследовано”, – сказал глава ИАЭС.
В середине декабря правоохранительные органы предъявили подозрения главе Игналинской АЭС (ИАЭС) Дарюсу Янулявичюсу и еще пяти лицам, включая бывшего директора ИАЭС Освалдаса Чюкшиса. Подозрения предъявлены в том, что группа непрозрачно организовала аукцион имущества ИАЭС стоимостью более 1,5 млн. евро.
Министерство энергетики пока не комментирует ситуацию. Пресс-секретарь министра Аурелия Вярницкайте сообщила BNS ,что министр Жигимантас Вайчюнас встретится с Д. Янулявичюсом на этой неделе.
Расследование относительно аукционов по продаже имущества находящейся в процессе закрытия и неработающей ИАЭС правоохрана начала еще в 2015 году.
В последние годы международные доноры, Еврокомиссия и Европейский банк реконструкции и развития, финансирующие проекты закрытия станция, оценивающиеся в сотни миллионов евро, положительно оценивают деятельность ИАЭС по демонтажу построенной в советские годы станции.
В марте 2013 года Д. Янялюнас начал руководить ИАЭС, в конце этого же года предприятие окончательно договорилось с германским подрядчиком российского капитала Nukem о продолжении крупных дорогостоящих проектов, реализация которых тормозилась несколько лет.
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