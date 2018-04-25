Глава избирательного штаба премьера С. Сквярнялиса – В. Бакас

🔊 Воспроизвести

Председатель парламентского Комитета по безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас возглавит предвыборный штаб баллотирующегося в президенты премьера Литвы Саулюса Сквярнялиса.

Об этом премьер заявил в среду на пресс-конференции в Вильнюсе.

«В. Бакас – мой давний коллега, соратник, проверенный в разных трудных и менее трудных периодах. Я рад и благодарен ему за то, что он согласился быть руководителем», – сказал С. Сквярнялис.

Штаб будут консультировать бывший председатель Главной избирательной комиссии Зянонас Вайгаускас, юрист Доминикас Ванхара. С. Сквярнялис отметил, что в его команде будет и известный фотограф, издатель Марюс Йовайша.

Выразить поддержку С. Сквярнялису прибыла и работница Каунасского следственного изолятора Раса Казенене, она станет доверенным лицом кандидата.

«Это определенный символ, символ определенных изменений в нашем государстве», – сказал премьер.

Его доверенными лицами также станут кандидат «аграриев» в мэры Лаздияй Аусма Мишкенене, работавшая вместе с С. Свярнялисом в МВД Ева Гярвинскайте.

Остальных членов команды планируется представить позднее.

«Мы победим на этих выборах, у нас есть содержание, нам не нужны дорогостоящие маркетинговые ходы, дорогие пиар-компании», – сказал В. Бакас.

С. Сквярнялис также заявил, что набрал необходимые для участия в выборах 20 тыс. подписей. Пресс-секретарь его штаба Скирмантаса Малинаускас уточнил BNS, что в целом собрано 25 тыс. подписей.

Первым обещанием кандидат назвал реформу прозрачности – учреждение антикоррупционных судов, сокращение теневой экономики, усиление ведомств, борющихся с коррупцией.

С. Сквярнялис обещает госбюджет, ориентированный на благосостояние людей.

«Я никогда не соглашусь с бюджетом, который возможно будет антиконституционным, который будет программировать сокращение социального благосостояния, или сокращение пенсий, зарплат, либо важных социальных выплат», – сказал премьер.

Он также обещал, что Литва станет растущим государством, а говоря о внешней политике, акцентировал, что хочет перейти «от личной, внешней политики, основанной на эмоциях, к политике, обеспечивающей и укрепляющей наши национальные интересы».

В случае избрания первый зарубежный визит С. Сквярнялис планирует в Польшу.

«Я считаю, что это наш стратегический партнер, если говорить как об экономике, так и о культуре, об общей истории, об общей безопасности наших государств», – заявил кандидат.

С. Сквярнялис сказал, что будет стремиться к обновлению оборонных планов НАТО, усилению мощностей ВВС и ВМС, к тому, чтобы оборонные дотации использовались прозрачно.

«Я точно не буду терпимо относиться ни к историям «о золотых ложках», ни к закупкам вертолетов, которые не могут летать зимой, поскольку это все дискредитирует наши усилия, направленные на оборону нашей страны», – сказал он.

«Клянусь, что буду служить только Литве и ее жителям, а не банкам, не торговым центра, не олигархам, не алкогольной промышленности – только жителям Литвы», – сказал премьер.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае.

BNS