Глава Клайпедского порта будет баллотироваться на выборах мэра портового города

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Руководитель Клайпедского морского порта, бывший социал-демократ Арвидас Вайткус во вторник заявил, что будет баллотироваться на выборах мэра портового города в следующем году.

«Сегодня наш порт лидирует в регионе Балтийского моря. Это свидетельствует о том, что вместе мы можем много добиться», – написал на страничке в социальной сети «Фейсбук» гендиректор Дирекции Клайпедского государственного морского порта А. Вайткус.

«Поэтому, получив поддержку широкого круга людей, я решил участвовать в выборах мэра города Клайпеды. Я знаю, что это будет большим вызовом, который потребует большой самоотдачи. Однако накопленный опыт подготовил меня к решению сегодняшнего дня», – отметил он.

Портал новостей atviraklaipeda.lt цитировал слова А. Вайткуса о том, что на выборах он будет участвовать вместе с Литовским союзом крестьян и «зеленых», но останется беспартийным.

А. Вайткус ранее был членом Литовской социал-демократической партии, однако в декабре прошлого года покинул ее.

А. Вайткус руководит портом с 2013 года. Ранее он был консультантом компании Lyrava, директором по вопросам логистики концерна Achemos grupe, секретарем министерства коммуникаций и транспорта.

BNS