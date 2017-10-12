Глава Клайпедского порта: погрузки порта в этом году больше благодаря насыпным грузам

Глава Клайпедского порта, грузооборот которого в этом году увеличился на 5% до 29,9 млн. тонн, а только в сентябре – на 6%, говорит, что погрузки в этом году увеличились преимущественно благодаря насыпным грузам.

“В сентябре установлен исторический рекорд, прошлый месяц был очень хорошим – было отгружено более 3,7 млн. тонн, рост составил 6%. Определенное влияние оказали погруженные в начале сентября несколько судов с зерном, определенный скачок дали и хороший рост наливных грузов, генеральные грузы, немного меньше было удобрений. За три квартала этого года мы сохранили 5%-ный рост и получить такой прирост позволили насыпные грузы”, – сказал на пресс-конференции в четверг Арвидас Вайткус.

Порт в этом году отгрузил 29,915 млн. тонн грузов – на 5% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (26,418 млн. тонн), а только в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года – 3,497 млн. тонн или на 6% больше, сообщила дирекция Клайпедского порта.

Погрузки насыпных грузов за три квартала выросли на 15,5% до 13,9 млн. тонн, наливных грузов – уменьшились на 3,4% до 8,4 млн. тонн, генеральных грузов – на 0,8% до 9,1 млн. тонн, а только в сентябре погрузки соответственно уменьшились на 9,3% до 1,7 млн. тонн, выросли на 47% до 895,3 тыс. и на 9,5% до 1,1 млн. тонн.

BNS

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