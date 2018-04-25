Глава Клайпейдского порта А. Вайткус ушел в отпуск, отстранен от принятия решений

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Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис отстранил баллотирующегося на пост мэра Клайпеды главу Государственного Клайпедского морского порта (ГКМП) Арвидаса Вайткуса от принятия части решений, связанных с компаниями, представители которых также будут участвовать в выборах.

Баллотирующийся с правящими «аграриями» А. Вайткус с пятницы также уходит в отпуск, сообщил BNS Р. Масюлис, после состоявшейся в четверг встречи с главой порта.

«Не должно быть сомнений по поводу прозрачности главы государственного предприятия и соблюдения стандартов этики. Глава ГКМП вручил мне заявление об отстранении от всех решений, связанных с компаниями, представители которых планируют участвовать в избирательной кампании. Я незамедлительно удовлетворил эту просьбу», – комментировал BNS Р. Масюлис.

«Я также поставил вопрос перед правлением ГКМП об обеспечении прозрачности и принципов беспристрастности на государственном предприятии», – сказал министр.

А. Вайткус сообщил об участии в выборах в мэры Клайпеды при поддержке «аграриев» еще в декабре прошлого года.

В среду литовская национальная теле-радиовещательная компания LRT сообщила, что предвыборную кампанию правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») максимально допустимыми пожертвования поддержали физические лица, связанные друг с другом через литовские компании погрузки и перевозки белорусских удобрений, работающие в Клайпедском порту. В журналистском расследовании говорится, что руководство работающих в порту компаний поддержало не партию, а «Клайпедскую команду».

Оппозиционные социал-демократы обратились в Службу спецрасследований с просьбой оценить, нет ли в этой схеме открытых признаков коррупции. Оппозиционные консерваторы обратились в Главную комиссию по служебной этике.

А. Вайткус ранее был членом Литовской социал-демократической партии, но в декабре прошлого года покинул ее. Он возглавляет Клайпедский порт с 2013 года.

Ранее А. Вайткус работал консультантом компании Lyrava, директором по вопросам логистики концерна Achemos grupe, секретарем министерства коммуникаций и транспорта.

BNS