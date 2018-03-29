Глава КНБО сейма Литвы: оснований сомневаться в Л. Кащюнасе не было

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), “аграрий” Витаутас Бакас скептически относится к предложению исключить из состава комитета опрошенного в деле о политической коррупции парламентского консерватора Лауринаса Кащюнаса.

В. Бакас называет его одним из наиболее продуктивных членов комитета, говорит, что до этой поры у него не было оснований сомневаться в беспристрастности Л. Кащюнаса, а изменения в комитете, по словам его руководителя, могут повредить самому расследованию о вероятно незаконном влиянии на политические процессы.

“Какие-то изменения в комитете могут повредить расследованию. Если говорить конкретно о Л. Кащюнасе, то за все время его работы в комитете не было оснований сомневаться, что он может быть пристрастным или что-то делать не так”, – сказал в четверг В. Бакас BNS.

“Напротив, это один из самых продуктивных членов комитета. Я считаю, что мы в среду поговорим об этом с коллегами, но я не стал бы спешить с одобрением каких-то изменений”, – добавил глава КНБО.

Две правящие фракции: Литовского союза крестьян и зеленых и Литовская социал-демократическая трудовая фракция, – считают, что Л. Кащюнас не может работать в КНБО.

Глава литовского сейма Викторас Пранцкетис после встречи с премьером Саулюсом Сквярнялисом в четверг объявил, что намерен обратиться в КНБО с предложением дать оценку, может ли Л. Кащюнас продолжать работу в комитете.

По словам председателя КНБО В. Бакаса, комитет в следующую среду рассмотрит этот вопрос. Он также отметил, что факт свидетельствования Л. Кащюнаса в деле MG Baltic был членам комитета известен.

Л. Кащюнас отреагировал на заявление правящих и сообщил, берет самоотвод в парламентском расследовании.

Газета Lietuvos rytas в среду написала, что вице-председателю сейма, консерватору Ирене Дягутене пришлось посетить Службу спецрасследований в рамках дела о политической коррупции по поводу ее нынешнего коллеги по фракции Л. Кащюнаса, у которого тогда еще не было депутатского мандата. Тогда он работал помощником И. Дягутене.

Как пишет газета, правоохранители подозревали, что консерватор за помощь связанной с ним ассоциации получил от тогдашнего вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса задание убедить давнего члена парламентского Комитета по бюджету и финансам И. Дягутене голосовать за поправку либерала Шарунаса Густайниса о потребительских кредитах.

BNS

Метки: Литва