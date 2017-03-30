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Глава концерна MG Baltic: вопрос о премии за обнаружении акта 16-ого февраля будут решать юристы

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Президент литовского промышленного концерна MG Baltic Дарюс Моцкус сказал, что обещанная премия в миллион евро за обнаружение Акта независимости Литвы от 16 февраля 1918 года будет выплачена, когда акт будет передан Литве, как и указано в условиях.

“После того как убедятся в подлинности документа, премия будет выплачена, за то, за что обещано. Обнаружение и передача Литовскому государству – условие простое. Обладание информацией необходимое, но не достаточное условие. Свидетельство независимости Литвы должно быть передано Литовскому государству, за это и будет выплачена премия”, – сказал BNS Д. Моцкус.

BNS

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