Глава конфедерации промышленников Р. Даргис: мы ожидаем улучшения отношений с президентом

🔊 Воспроизвести

После того, как экономист Гитанас Науседа был избран президентом Литвы, ожидается улучшение отношений между бизнесом и президентом, говорит президент Литовской конфедерации промышленников. В частности, Робертас Даргис надеется, что новый президент будет слышать своих оппонентов и совещаться с ними, а также не будет ставить свои интересы выше интересов других слоев общества.

«Не секрет, что в последние годы в президентском ведомстве бизнес не был особенно ожидаемым гостем. Что мы слышали — зачастую разные эпитеты, которые не были особенно приятными и радостными для бизнеса», — сказал BNS Р. Даргис.

По словам Р. Даргиса, Г. Науседа «пришел из системы, которая действует в бизнесе», поэтому он лучше понимает и лучше настроен в отношении бизнеса.

«Знание того, что означает эффективное сотрудничество государственного сектора с частным сектором, наверное, позволит государству получить другие результаты», — отметил он.

Исполнительный директор ассоциации Investors’ Forum Рута Скирене убеждена, что прежняя работа Г. Науседы в коммерческом банке не станет преградой для обсуждения в дальнейшем регулирования предпринимательства, включая и банки. Р. Скирене надеется, что это поймет также часть СМИ и политиков и не будет упрекать Г. Науседу в мнимой предвзятости.

«Сейчас многие говорят, что он якобы представляет банки и будет их представлять, так что я могу гарантировать, что он не будет представлять банки (…). Он не был владельцем банка, он был банковским аналитиком, советником президента (банка – BNS). Поэтому я не думаю, что работа в банке для него препятствие (…). Уже во время предвыборной кампании я заметила: «он представляет, он олигарх». Ну какой он олигарх?» — сказала Р. Скирене.

Глава Investors’ Forum полагает, что экономическое образование для Г. Науседы, как и для завершающей срок полномочий президента Дали Грибаускайте — это преимущество. Оценивая сильные стороны Г. Науседы и его риски с приходом на высший пост в государстве, Р. Скирене указала на его дипломатичность и вежливость.

Президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс, в частности, надеется, что избранный глава государства будет активно участвовать в дискуссиях о проекте бюджета 2020 года.

«Думаю, что работа с бюджетом будет очень интересной, здесь будет важна и роль парламентского Комитета по бюджету и финансам (…). На что я рассчитываю — что не будут слепо одобряться какие-то предложения относительно проекта бюджета, а по ним всем будут серьезные дискуссии, и новый глава государства в этих дискуссиях будет активно участвовать», — сказал М. Залаторюс.

«Г. Науседа может быть тем человеком, который даст стимул дискуссиям по бюджетным вопросам по существу. Будет ли он это делать, это уже вопрос не ко мне», — добавил он.

Бывший советник президента одного из крупнейших в Литве банков — банка SEB, экономист Г. Науседа победил на выборах президента бывшую министра финансов, члена сейма Ингриду Шимоните.

BNS