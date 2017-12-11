Глава контрразведки Германии предупредил об угрозе со стороны исламистов – выходцев с Северного Кавказа

Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), выполняющего в Германии функции контрразведки, Ханс-Георг Маасен предупредил сограждан о растущей угрозе со стороны исламистов – выходцев с Северного Кавказа. Он также констатировал увеличение числа салафитов в Германии, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Как заявил, выступая накануне в Берлине, Маасен, экстремистов с Северного Кавказа отличает повышенная склонность к проявлению насилия и использованию оружия, а также знание боевых искусств. По его словам, от них исходит потенциальная опасность, которая требует особого внимания органов безопасности Германии.

В основном исламисты, приехавшие с Северного Кавказа, проживают в Восточной Германии. Радикалы концентрируются в Бранденбурге и Берлине, а также в Северном Рейне – Вестфалии, Гамбурге и Бремене, сообщил глава немецкой контрразведки, которого цитирует Stimme.de .

В прошлом году немецкие спецслужбы проверяли информацию о том, что группа чеченцев из Бремена принимала участие в военных действиях на стороне террористической организации ИГ*. Тогда сообщалось, что около 700 человек по всей Германии считаются лицами, представляющими потенциальную угрозу как исламисты.

Также в прошлом году немецкая пресса писала о том, что стремительно растет количество беженцев, приезжающих в Германию из России, причем около 82% прибывающих из РФ приходилось на долю выходцев из Чечни. Отмечалось, что власти страны не спешат давать убежище чеченцам, так как выходцы из Чечни пользовались репутацией “агрессивных” и “склонных к насилию” беженцев. Спецслужбы Германии также не исключают, что некоторые чеченцы могут оказаться радикально настроенными салафитами, писали местные СМИ.

“Радикально настроенные жители Северного Кавказа принимали участие в чеченской войне у себя на родине, а в настоящее время активно участвуют в боевых действиях в Сирии и Ираке”, – отметил накануне Маасен, слова которого приводит DW .

По данным BfV, приверженцы радикального ислама из Чечни, Дагестана и Ингушетии ведут экстремистскую деятельность в Германии, при этом организованных структур внутри страны у них нет. По оценкам властей, в ФРГ не более тысячи исламистов – выходцев с Северного Кавказа.

Как отметил в своей речи глава ведомства, в Германии в настоящее время число салафитов возросло до “рекордного максимума”, что, по словам Маасена, свидетельствует “о сохраняющейся привлекательности салафитской идеологии”.

В Федеральном ведомстве по охране конституции обнаружили, что за последние 12 месяцев количество салафитов в Германии увеличилось с 9700 до 10800 человек. В сентябре салафитов было 10300.

В стране также отмечается “фрагментация и приватизация” салафизма, что создает особый вызов для властей и дополнительные трудности для отслеживания деятельности приверженцев этого направления ислама и обеспечения безопасности в стране, констатировал Мааасен.

Что касается способов, при помощи которых исламисты вербуют новых сторонников, все реже это происходит в мечетях и крупных межрегиональных салафитских общинах, все чаще – в конспиративной обстановке и прежде всего в интернете. Благодаря работе властей уменьшилось количество случаев уличной миссионерской деятельности и публичной раздачи Корана.

В то же время немецкие спецслужбы отмечают возросшее число случаев вербовки женщин. В основном, по данным властей, это происходит на сайтах знакомств или в социальных сетях, где сложнее вычислить вербовщиков.

NEWSru.com

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