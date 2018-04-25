Глава Литовской ассоциации банков: предлагать продать банки могут акционеры, а не политики

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После того, как председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас заявил, что в Литве и других Балтийских странах слишком высока концентрация банков шведского капитала, поэтому один из двух действующих в стране шведских банков — SEB или Swedbank –должен быть продан, президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ) Мантас Залаторюс говорит, что такие предложения должны вносить не политики, а владельцы банков.

«Это его мнение, однако продавать или не продавать ту или иную компанию, решают ее акционеры, а не какой-нибудь гражданин Литвы или член сейма. Думаю, нужно более ответственно подумать, следует ли делать такие заявления, иногда безосновательные, нужно подумать, какие последствия могут вызвать такие высказывания», — сказал BNS М. Залаторюс.

«Такие, каких мы себе даже не представляем, но спекулировать о последствиях я не хочу», — добавил он.

«Может быть такая рекомендация, что один из шведских банков мог бы быть или должен быть со временем продан государству, в котором евро является домашней валютой, какому-нибудь стратегическому банку», — сказал в среду журналистам в сейме глава комитета, «аграрий» С. Якялюнас.

«Швеция пока не намерена вступать в еврозону, а то, что евро для них не является домашней валютой, что Литва все еще зависим от банковской системы Швеции, является одним из факторов риска», — сказал парламентарий.

По словам С. Якялюнаса, «этот вопрос подлежит дискуссии», но об этом говорят уже давно.

«Концентрация шведских банков слишком высока и представляет определенную угрозу. Это информация уже десятилетней или пятнадцатилетней давности», как выясняется из определенных разговоров», — сказал С. Якялюнас.

Сейм весной обязал Комитет по бюджету и финансам изучить, как прежние правительства вели финансы с 2005 года. Комитета анализирует деятельность правых и левых политических сил по управлению финансами страны. Расследование планируется завершить до 15 апреля 2019 года.

BNS