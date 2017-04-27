Глава литовской Litgrid: эмбарго на электроэнергию повлияет на БелАЭС

Строящаяся в Островце, у границы Литвы, Белорусская АЭС (БелАЭС) явлется не только политическим проектом, у него есть и экономические основания, поэтому решение не закупать электроэнергию с этой станции повлияет на ход реализации проекта, считает глава литовского оператора линий электропередачи Litgrid Дайвис Вирбицкас.

“Много дискуссий о том, политический это проект или экономический. Я не хочу говорить о политике, не мне об этом судить. Я хочу поговорить об энергетических показателях. Давайте просто смоделируем ситуацию. Два реактора по 1200 мегаватт, возьмем нынешнюю цену на бирже Nord Pool – 36,54 евро за мегаватт-час, если станция работае нормально, то у нее 700 млн. евро доходов в год, по 2 млн. евро в день”, – сказал Д. Вирбицкас на презентации деятельности Litgrid.

Он сказал, что у БелАЭС есть и экономические основания, поэтому решение Литвы не закупать электроэнергию с белорусской стороны будет иметь значение.

“Бывают ли такие проекты только политическими? Действительно им не важен закон, принятый нашим сеймом на минувшей неделе? Действительно ли им не нужно 2 млн. евро доходов в день? Ведь этот проект наряду с политическими аспектами имеет под собой и экономический фундамент, и по этой причине мы серьезно смотрим на это решение сейма”, – заверил глава Litgrid.

Д. Вирбицкас отметил, что у него нет оснований считать, что БелАЭС может быть безопасной. Вспоминая катастрофу на Чернобыльской АЭС в Украине, он обратил внимание на то, что эту станцию строило тоже государство – Россия, чья госкорпорация “Росатом” строит БелАЭС.

“У нас был пример того, что может случиться на атомной станции. Как бы не было жаль, но это случилось с АЭС этой страны, которыя сейчас строит в Островце, так дайте мне хотя бы одну причину, почему я должен верить в успех больше, чем в неуспех?”, – сказал Д. Вирбицкас.

На минувшей неделе сейм принял закон о принятии необходимых мер для защиты от угроз, представляемых небезопасными АЭС третьих стран. Небезопасной будет названа АЭС, при строительстве которой и работе не соблюдаются требования экологической, атомной, радиационной безопасности, нарушаются международные соглашения и конвенции, которая из-за географического положения и технологических особенностей представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.

АЭС в Островце строит российская госкорпорация ядерной электроэнергии “Росатом”, проект финансируется российским правительством. Станция строится всего в 20 км. от белоруско-литовской границы и в 50 км. от столицы Литвы – Вильнюса.

Литовское правительство считает, что БелАЭС строится в нарушение правил безопасности, оно также беспокоится о том, что станция может осложнить синхронизацию ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой.

Белоруссия же утверждает, что станция строится при соблюдении требований безопасности. На БелАЭС будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй – в 2020.

Метки: БелАЭС, Дайвис Вирбицкас, лектроэнергия, Литва, эмбарго