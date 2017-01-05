Глава литовской таможни: число попыток провезти наркотики возросло втрое

Литовская таможня в прошлом году задержала втрое больше наркотических и психотропных веществ – преимущественно в посылках.

“Попыток провезти наркотические и психотропные вещества было втрое больше, чем год назад. Большинство (таких веществ) задерживается в почтовых посылках”, – сказал в опубликованном в четверг интервью газете Lietuvos rytas заместитель гендиректора Таможенного департамента Вигантас Пайгозинас.

Он выразил мнение, что в Литве слишком строгие наказания за очень небольшое количество пересылаемых наркотиков.

“Из практики могу сказать, что не все жители, которые пересылают запрещенные вещества, планируют совершить преступление и совершают его. Часть из них пересылает какие-нибудь листья из любопытства, но оценка этого бывает жесткая и строгая”, – сказал В. Пайгозинас.

BNS

Метки: Вигантас Пайгозинас, Литва, Литовская таможня