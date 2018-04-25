Глава Литовской военной академии уходит в запас

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Один из создателей литовской армии, глава Литовской военной академии (ЛВА) им. генерала Йонаса Жямайтиса Альгис Вайчялюнас выходит в запас, сообщило во вторник Министерство обороны.

Бригадный генерал завершит службу в четверг.

Во время торжественной церемонии проводов в запас на парадной площадке ЛВА А. Вайчялюнас символически передаст знамя ЛВА министру обороны Раймундасу Кароблису.

В мероприятии также примут участие главнокомандующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас, руководство Минобороны и командование ВС, другие гости.

Служивший в советской армии А. Вайчялюнас был защитником литовского парламента, впоследствии возглавлял подразделения ВС и системы обороны Литвы разных уровней, Балтийский оборонный колледж в Эстонии.

Генеральское звание было присвоено А. Вайчялюнасу в 2004 году. ЛВА он возглавил в прошлом году.

Офицер выходит в запас по его собственной просьбе.

BNS