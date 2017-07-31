Глава Литвы на встрече с вице-президентом США в Эстонии поддержала новый санкции в отношении РФ

Литовский президент Даля Грибаускайте в понедельник еще раз выразила поддержку новым санкциям САШ в отношении России.

На встрече в Таллине с лидерами других Балтийских государств и вице-президентом США Маком Пенсом руководитель Литвы отметила, что санкции снизят возможность Москвы использовать энергетические ресурсы как средство политического давления.

“Я надеюсь, что президент Дональд Трамп поддержит решение ввести санкции в связи с политикой Кремля, который использует энергетическую политику как средство (давления)”, – сказала Д. Грибаускайте журналистам.

Она акцентировала, что до того, как Литва начала эксплуатировать терминал сжиженного природного газа она платила за газ приблизительно на 40% больше, поскольку российская компания “Газпром” была единственным поставщиком газа.

Президент США Д. Трамп еще должен подписать поправки, принятые американскими законодателями, целью которых является наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и аннексию украинского Крыма.

“Мы видим, а не только слышим, что США со всей мощью возвращается не только защищать союзников по НАТО”, – сказала президент.

В опубликованном в понедельник интервью радиостанции LRT президент утверждала, что на время российско-белорусских военных учений “Запад”, которые состоятся в начале осени, США удвоит количество истребителей миссии воздушного патрулирования в Балтийских странах, которые базируются в Литве.

Обычно воздушная миссия НАТО выполняется четырьмя истребителями, дислоцированными в Литве и четырьми – в Эстонии. В начале осени на базе ВВС Литвы Шяуляй американские военные дислоцируют восемь истребителей.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Литва, санкции, САШ