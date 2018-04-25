Глава Литвы поздравила Президента Швейцарии со вступлением в должность

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте поздравила Ули Маурера со вступлением в должность Президента Швейцарской Конфедерации и пожелала ему всяческих успехов и мудрости в деятельности на благо своей страны и народа.

По словам главы государства, Швейцария – очень важный партнер Литвы и Европейского союза. Большое значение имеет дальнейшее укрепление всестороннего диалога между нашими странами как на двустороннем уровне, так и на уровне Европейского союза, чтобы предоставить еще больше возможностей нашим гражданам и всем европейцам.

Даля Грибаускайте также выразила надежду на то, чтобы активно развивающиеся в последние годы связи между гражданами Литвы и Швейцарии, сотрудничество в сфере предпринимательства и науки не утратили набранных темпов и способствовали обеспечению благополучия стран.