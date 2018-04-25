Глава МИД Германии предложил пересмотреть отношения с США

🔊 Воспроизвести

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что представит новую внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США.

Для ее продвижения Маас намерен воспользоваться стартующим с 3 октября годом Германии в США. «Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично и даже самокритично», — цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa слова министра, сказанные 25 августа в Берлине.

Ранее Маас отметил, что США и Европа в течение многих лет отдаляются друг от друга, а общность интересов и ценностей постепенно сходит на нет, сообщала газета Handelsblatt 21 августа. Глава МИД заявил, что процесс нормализации отношений с Востоком начался еще до президентства американского лидера Дональда Трампа, и высказался против стратегии, предполагающей ожидание смены власти в США.

За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас полагает разумным взять идею сбалансированного сотрудничества, в котором Германия взяла бы на себя ответственность за это равновесие, а Берлин стал бы инициатором новых переговоров. «Мы возьмем на себя роль противовеса там, где США провели красную линию», — отметил глава ведомства (цитата по РБК ).

Главной целью немецкой внешней политики Маас считает создание сильной и независимой Европы, а сбалансированные отношения с США, по мнению министра, возможны только в тесном сотрудничестве с Францией и другими европейскими странами. «Европейский союз должен стать опорой для международного порядка, партнером для всех, кто является его приверженцем. Он предназначен для этого, потому что компромисс и баланс записаны в его ДНК», — заявил Маас. При этом он отметил, что там, где США пересекают красную линию, нужно выставлять противовес.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что подчеркнул, что в интересах Евросоюза усилить трансатлантическое партнерство. «Если мы возьмем на себя большую ответственность, мы должны позаботиться о том, чтобы американцы и европейцы могли полагаться на друг друга в будущем», — заявил Масс. Он отметил, что такой путь решило избрать немецкое правительство.

Отношения между США и Евросоюзом ухудшились после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения в мае торговых пошлин на сталь и алюминий. На территории Евросоюза с 7 августа вступил в силу закон, отменяющий действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.

В ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в 25% на импорт целого ряда товаров из США.

NEWSru.com