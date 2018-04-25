Глава МИД Испании заявил, что стареющей Европе нужна новая кровь, а миграция недостаточно массовая

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Глава МИД Испании и экс-председатель Европейского парламента Жозеп Боррель заявил в понедельник, что складывающуюся в стране ситуацию с беженцами нельзя назвать массовой миграцией, которая должна омолодить «старушку»-Европу. «Мы слишком часто используем слово «массовый»… Мы говорим о 20 тысячах мигрантов в год в стране с населением свыше 40 млн человек. Это не массовая миграция», — сказал дипломат по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Сафади в Мадриде.

«Это не «массово» в сравнении с 3,5 млн сирийских беженцев, проживающих сейчас в Иордании», — добавил глава МИД Испании. Для сравнения, население Иордании составляло до этой миграционной волны 6,5 миллиона человек, пишет El Pais .

На этом фоне 180 тысяч мигрантов, прибывших в Италию в 2016 году, не воспринимается как миграционный кризис. Особенно если учесть, что население Италии превышает 60 миллионов человек.

Глава МИД Иордании рассказал о достигнутых страной впечатляющих успехах в решении миграционного вопроса. Лишь 10 процентов прибывших сирийцев проживает в лагерях беженцев, а остальные фактически инкорпорированы в общество и распределены по всей территории страны.

Хотя в Иордании остро стоит проблема безработицы, которая достигает 18,4%, власти предоставляют льготы беженцам в поиске работы и упрощенный порядок получения разрешений на трудовую деятельность.

По словам Борреля, прибывающие беженцы способны омолодить Европу при нынешних показателях рождаемости, сообщает «Интерфакс» . «Демографическое развитие Европы показывает, что если мы не хотим постепенно превратиться в стареющий континент, нам нужна новая кровь. И не похоже, что эта новая кровь придет к нам за счет нашей склонности к размножению», — пояснил Боррель.

По статистике Международной организации по миграции, с начала года в Испанию через Средиземное море прибыли примерно 21 тысяча мигрантов, в то время как потоки беженцев по маршруту Ливия-Италия сократились на 80%. При попытке добраться до испанского побережья в 2018 году погибли 304 человека.

NEWSru.com