Глава МИД: к намекам мэра Лаздияй о присоединении Сейн и Пунск нельзя относится терпимо

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что нельзя относиться терпимо к намекам мэра Лаздияй Артураса Маргялиса о присоединении находящихся на территории Польши городков Сейн и Пунск.

«Избирательные кампании — интересный жанр, но к политическому вздору нельзя относиться терпимо. Даже, если говорить в шутку, следует думать, о чем шутишь. Это особо важно для действующих мэров», – заявил в четверг в интервью BNS министр из Варшавы.

Он реагировал на замечания А. Маргялиса в интервью порталу alfa.lt о том, что «было бы хорошо, если бы Сейн и Пунск принадлежали бы Лаздийскому району».

Так мэр ответил на вопрос о том, чтобы он хотел изменить в муниципалитете, из того, чего до сих пор не было.

В свою защиту мэр Лаздийского района сказал, что лишь шутил.

«Я говорил это через призму юмора, поэтому не нужно на все смотреть серьезно, можно и пошутить, а люди пусть тоже привыкают к юмору», – сказал BNS А. Маргялис.

По его словам, Лаздийский район тесно сотрудничает с соседними польскими воеводствами, осуществляются проекты, подписаны договора о сотрудничестве. Мэр говорит, что положительно относится к Польше и утверждает, что поляки понимают его чувство юмора.

«Они знают, ведь сейчас мы даже в Брюсселе были вместе с бургомистром Сейн и представителями Пунска. Они просто знают. Одним словом, люди понимают юмор», – сказал А. Маргялис.

Литовское национальное меньшинство в Польше преимущественно сосредоточено в Пунске и Сейнах.

BNS

Фото Lazdijų rajono savivaldybė/ facebook.com