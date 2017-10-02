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Глава МИД: Литва готова быть лидером в синхронизации электросетей с Западом

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 02, 11:00   |   Комментариев: 0

Литовский министр иностранных дел заявил, что Литва готова быть лидером в проведении в жизнь проекта синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы. По словам Линаса Линкявичюса, этот вопрос остается одним из основных приоритетов, откладывать который больше нельзя.

“Синхронизация электросистемы Балтийских стран с сетями континентальной Европы остается одним из важнейших приоритетов, откладывать который мы больше не можем. Литва готова быть лидером в этом вопросе. Проведенные исследования показали, что синхронизация через Польшу – это самый дешевый и эффективный способ”, – сказал глава литовской дипломатии, который в субботу встретился в Риге с первым вице-председателем Еврокомиссии (ЕК) Франсом Тиммермансом, сообщил МИД.

Он подчеркнул важность финансовой помощи ЕК при реализации этого амбициозного проекта.

Президент Даля Грибаускайте в пятницу на встрече с председателем ЕК Жаном-Клодом Юнкером тоже говорила о необходимости поддержки ЕК синхронизации электросетей.

Страны Балтии хотят в ближайшие десять лет отключить своим сети от постсоветской энергетической системы и синхронизироваться с энергосистемой Европы. Так они хотят уменьшить зависимость от России.

На встрече Л. Линкявичюса в Риге, в частности, обсуждались будущее Евросоюза (ЕС), сотрудничество со странами – членами программы ЕС “Восточное партнерство”.

Л. Линкявичюс в очередной раз призвал ЕС проявить единство и четко потребовать, чтобы Белоруссия соблюдала международные стандарты в области ядерной безопасности и природоохраны при строительстве Белорусской АЭС в Островце.

BNS

Метки: 

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