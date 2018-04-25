Глава МИД Литвы: альянс НАТО должен продолжать миссию обороны и сдерживания

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, участвовавший в проходившей в Мюнхене дискуссии, заявил, что НАТО должен продолжать укрепление обороны и сдерживания, уделяя особое внимание региону Балтийского моря.

Как сообщило министерство, в субботу Л. Линкявичюс принял участия в дискуссии, посвященной обсуждению укрепления безопасности Балтийских стран.

«Регион Балтийского моря остается наиболее уязвимым местом. Продолжается милитаризация Калининградской области, внедряются новые ракетные системы, создается танковый полк. Во время учений «Запад» было проверено массовое движение военных сил в западном направлении. В этом контексте мы должны быть готовыми ко всевозможным сценариям», – сказал министр.

По словам Л. Линкявичюса, в феврале исполняется два года с момента дислокации в Литве Батальона сил передового базирования НАТО, это подтверждает способность НАТО быстро реагировать на меняющееся окружение и твердую солидарность союзников.

Однако, по словам главы МИД, нарушения Договора о ядерных вооружениях средней дальности и прочие агрессивные действия России, которыми подрывается стабильность и доверие в Европе, требуют внимательной оценки возникающих последствий с сфере безопасности, и при необходимости, предпринять необходимые действия по обеспечению готовности НАТО сдерживать и защищать.

Он подчеркнул важность реализации решений, принятых на встрече руководителей стран НАТО в Брюсселе, особенно по поводу повышенной готовности сил Альянса и скорейшему реагированию в случае кризисных ситуаций, включая и Балтийские страны. Кроме того, необходимо решать вопросы, связанные с воздушной обороной и действиями сил НАТО по обеспечению свободы в восточной части блока.

«Мы считаем, что дислокация дополнительных сил США и других союзников в нашем регионе укрепили бы усилия НАТО и придали бы больше оперативной гибкости», – подчеркнул Л. Линкявичюс.

BNS