Глава МИД Литвы: директива ЕС осложнит проект Nord Stream 2

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что новые правила Евросоюза (ЕС) о газопроводах осложнит реализацию планирующегося Россией проекта Nord Stream 2 («Северный поток 2»).

В среду министр обсудил положения директивы ЕС с членами сейма. По его словам, после обеда в Брюсселе эти правила собираются утвердить послы государств-членов.

Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей возражает против развития газопровода между Россией и Германией, однако, по словам Л. Линкявичюса, полностью заблокировать его было невозможно.

«У ЕС нет рычагов запретить строительство и действие подобных объектов, но ЕС может регулировать и сделать их более прозрачными. Достигнут максимальный компромисс», — сказал министр BNS в среду.

По его словам, новая газовая директива соответствует позиции Литвы, что правила ЕС должны применяться ко всем газопроводам.

«Nord Stream 2 окажется в правовом поле ЕС со всеми последствиями, чтобы применялись принципы конкуренции, недискриминации, а связанные с «Газпромом» предприятия не могли быть операторами газопровода. Это вызывает осложнения для проекта», — сказал министр.

По словам Л. Линкявичюса, после обсуждения в разных ведомствах директива должна вступить в силу в середине года. Nord Stream 2 планируется завершить в конце года.

Польша и страны Балтии говорят, что газопровод по дну Балтийского моря увеличит зависимость ЕС от России. Его сторонники, включая Германию, говорят, что проект сделает газ дешевле.

BNS