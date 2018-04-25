Глава МИД Литвы: ЕС нужно договориться о применении «списка Магнитского» на уровне Европы

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник призвал Евросоюз (ЕС) договориться о применении так называемого «списка Магнитского» на европейском уровне.

Как сообщает МИД, Л. Линкявичюс на заседании Совета по иностранным делам ЕС «призвал коллег помочь гражданскому обществу России, потому что в России постоянно происходят нарушения прав человека».

«Поэтому ЕС следует сплотиться и договориться о применении так называемого «списка Магнитского» на европейском уровне. Литовский министр подчеркнул, что, как показывает опыт, только в единстве и, действуя сообща, мы можем достичь результатов», — говорится в пресс-релизе министерства.

Сейм Литвы принял «закон Магнитского» о «черном списке» российских должностных лиц в ноябре прошлого года, этот закон назван именем умершего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Согласно этому закону Литва запретила некоторым гражданам России въезд в страну из-за обвинений в нарушениях прав человека и отмывания денег.

BNS