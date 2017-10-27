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Глава МИД Литвы: мы призываем решать кризис в Испании диалогом, ибо конфронтация означает жертвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 27, 17:00   |   Комментариев: 0

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что Литва выступает за целостность Испании и призывает решать кризис с декларацией независимости Каталонии путем диалога, так как конфронтационный путь будет означать беспорядки и жертвы.

“Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Испании, и одновременно мы призываем решать этот кризис путем диалога, не силой, не насилием. Видимо, возможности диалога не были до конца исчерпаны, а конституционное решение нужно найти. Что мы сейчас видим, так это противостояние или даже лобовое столкновение решений, и мы очень надеемся и желаем, чтобы это не перешло в физическую конфронтацию и насилие”, – сказал Л. Линкявичюс Литовскому радио в пятницу.

Парламент Каталонии в пятницу провозгласил независимость региона от Испании, между тем Мадрид тут же принял решение ввести в этом пользующемся автономией регионе прямое правление.

Комментируя ситуацию, глава МИД говорит, что обе стороны к этому времени не исчерпали возможности диалога, а другие варианты были бы гибельными. “Если не диалог, то другая альтернатива – конфронтация, беспорядки, жертвы, в демократической стране так не должно быть, и нужно искать конституционное решение и разговаривать, что, на мой взгляд, не использовалось в прошлом”, – подчеркнул министр.

BNS

Метки: 

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