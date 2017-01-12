Глава МИД Литвы: мы сделаем все для перезагрузки отношений с Польшей

Литва сделает все, чтобы перезагрузить отношений с Польшей, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

“Мы будем делать все возможное, чтобы перезагрузить эти отношения. Это непросто. Я очень надеюсь на определенный вклад сейма”, – заявил в четверг министр, отвечая на вопросы оппозиционных консерваторов.

Он сказал, что довольно активно поддерживает личные контакты с бывшими президентами Польши: Александром Квасьневским, Брониславом Коморовским.

“Старший советник президента Анджея Дуды сегодня вечером прибудет в Вильнюс, мы будем участвовать в “Снежной встрече”. Я сам поеду в Варшаву 20-ого числа, приглашен с рабочим визитом”, – сказал Л. Линкявичюс.

Он назвал позорным голосование в сейме 2010 года, когда не было одобрено написание фамилий буквами нелитовского алфавита. Это один из поднимаемых Варшавой вопросов в отношениях с Литвой. Голосование состоялось, когда в Вильнюсе с визитом находился президент Польши Лех Качиньский.

“Многие помнят, что член правительства господин Ажубалис не одобрил этот закон (…). Поверь, Аудронис, об этом помнят и по сей день, – отметил Л. Линкявичюс. – Приходится вспоминать об этой болезненной странице, мы за это стыдно. В связи с этим я еще раз могу лишь извиниться”.

“Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы эти отношения улучшились. Я считаю, что это наше общее дело”, – акцентировал министр иностранных дел.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва, Польша