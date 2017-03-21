Глава МИД Литвы назвал высосанными из пальца обвинения А. Лукашенко в адрес Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал высосанными из пальца измышлениями заявления президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о том, что в Литве могли готовить вооруженных провокаторов.

“Хотелось бы слышать от главы государства обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца измышления”, – сказал BNS министр.

Л. Линкявичюс призвал белорусские власти перестать искусственно искать врагов за границей и внутри в связи с напряженной ситуацией в стране.

Он отметил, что Литва внимательно следит за проходящими в Белоруссии задержаниями, призывает соблюдать международные обязательства, уважать права человека, соблюдать принципы правого государства, поскольку от этого будут зависеть отношения Минска с ЕС.

“В недалеком будущем мы видим позитивные признаки, мы хотим, чтобы ситуация не направилась в плохую сторону. Надеемся, что не вернемся к ситуации, когда в Белоруссии были политические заключенные”, – сказал Л. Линкявичюс.

Белорусский президент А. Лукашенко во вторник заявил, что в Литве и в Польше могли готовить боевиков, которые организовали провокации в стране.

А. Лукашенко утверждает, что в связи с подготовкой вооруженных провокаций задержано несколько десятков лиц.

“Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря – в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву”, – заявил в Могилеве А. Лукашенко. Его цитирует государственное агентство новостей “БелТА”.

На минувшей неделе в Белоруссии начали рассматривать дела 50 граждан, задержанных во время протестов против А. Лукашенко.

Необычно крупные акции протеста в больших городах вызвал получивший противоречивые оценки “налог на тунеядство”, который президент ввел для тех, у кого нет постоянной работы.

BNS

Метки: Александр Лукашенко, Линас Линкявичюс, Литва, провокатор